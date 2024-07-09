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Бабич: Черноморец? Все решится в ближайшее время

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Тренер назвал условие, при котором готов возглавить клуб

Бабич: Черноморец? Все решится в ближайшее время

Фото - UA-Футбол

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Главный тренер болгарского "Пирина" Александр Бабич подтвердил переговоры с одесским "Черноморцем".

"Предложение от руководства "Черноморца" и общение между нами были - это правда. Я высказал пожелания относительно своего тренерского штаба.

Главное условие - закрыть долги перед футболистами. Это очень влияет на микроклимат в коллективе и эффективность рабочего процесса. Я был в подобной ситуации и как игрок, и как тренер. Знаю, что в такой атмосфере очень сложно тренировать и тренироваться.

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Руководство нашего с помощниками нынешнего клуба ("Пирин" Благоевград) готово войти в положение, но без ущерба для команды, которая также готовится к новому сезону. С другой стороны, очевидно, что и для "Черноморца" драгоценное время уходит. Для качественной подготовки к сезону нужно 3-4 недели тренировок в полном составе. Сейчас же нет ни времени, ни людей.

Поэтому как дедлайн для всех сторон установили середину этой недели. Все решится в ближайшее время", - сказал Бабич.

Напомним, "Черноморец" до сих пор остается без наставника после того, как Роман Григорчук покинул клуб в конце июня и возглавил "Нефтчи".

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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