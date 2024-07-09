Бабич: Черноморец? Все решится в ближайшее время

Главный тренер болгарского "Пирина" Александр Бабич подтвердил переговоры с одесским "Черноморцем".

"Предложение от руководства "Черноморца" и общение между нами были - это правда. Я высказал пожелания относительно своего тренерского штаба.

Главное условие - закрыть долги перед футболистами. Это очень влияет на микроклимат в коллективе и эффективность рабочего процесса. Я был в подобной ситуации и как игрок, и как тренер. Знаю, что в такой атмосфере очень сложно тренировать и тренироваться.