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Бабич: Черноморец? Все решится в ближайшее время
Тренер назвал условие, при котором готов возглавить клуб
Фото - UA-Футбол
Главный тренер болгарского "Пирина" Александр Бабич подтвердил переговоры с одесским "Черноморцем".
"Предложение от руководства "Черноморца" и общение между нами были - это правда. Я высказал пожелания относительно своего тренерского штаба.
Главное условие - закрыть долги перед футболистами. Это очень влияет на микроклимат в коллективе и эффективность рабочего процесса. Я был в подобной ситуации и как игрок, и как тренер. Знаю, что в такой атмосфере очень сложно тренировать и тренироваться.
Руководство нашего с помощниками нынешнего клуба ("Пирин" Благоевград) готово войти в положение, но без ущерба для команды, которая также готовится к новому сезону. С другой стороны, очевидно, что и для "Черноморца" драгоценное время уходит. Для качественной подготовки к сезону нужно 3-4 недели тренировок в полном составе. Сейчас же нет ни времени, ни людей.
Поэтому как дедлайн для всех сторон установили середину этой недели. Все решится в ближайшее время", - сказал Бабич.
Напомним, "Черноморец" до сих пор остается без наставника после того, как Роман Григорчук покинул клуб в конце июня и возглавил "Нефтчи".
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