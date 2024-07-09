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Михайленко: На Олимпиаде будем стараться показать лучший результат
Хавбек "Динамо" - о предстоящих Играх-2024
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко рассказал о своем возвращении в столичный клуб и предстоящем участии в футбольном турнире Олимпийских Игр 2024 года в Париже.
- Я рад вернуться, тренировочный процесс и требования очень интересные, понемногу привыкаю, стараюсь, думаю, со временем все будет хорошо.
- Прошлый сезон вы провели в аренде, что этот период дал вам в профессиональном плане? Какие индивидуальные умения улучшили?
- Игровая практика многое решает в футболе. Считаю, это время пошло мне на пользу, благодарен тренерам, которые давали мне там играть. Многое взял для себя нового и необычного, что помогает мне и сейчас.
- Насколько трудно набирать кондиции перед началом сезона?
- Конечно, сборы - это нелегко в любой команде, а в "Динамо" подготовка еще на более высоком уровне, строгие требования, нужно больше бегать.
- Вас вызвали в Олимпийскую сборную, которая впервые в истории вышла на Олимпиаду. Какие у вас ожидания от нее?
- Понимаем, что соперники непростые, сильные, но тем интереснее. Посмотреть на себя на их фоне - многого стоит. Далеко не каждый год можно так себя проявить. Будем стараться показать лучший результат.
- Кого из соперников уже знаете?
- Конечно, знаем и видим, каких успехов достигают игроки, например, сборной Аргентины, за которую играет Хулиан Альварес - он в составе "Манчестер Сити" недавно выиграл Лигу чемпионов. Но я считаю, что на поле играет команда, и, если у нас будет единая команда, то ни одна индивидуальность не сможет ей ничего противопоставить.
- Какое настроение в Олимпийской сборной? Насколько команда готова?
- Мы еще будем готовиться. Считаю, все, кого туда вызвали, заслуживают этого. Будем стараться и точно будем отдавать все силы, - сказал Михайленко.
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