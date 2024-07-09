Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
Рух - Хайдук ⋇ 09.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️
Фото: ФК Рух
9 июля "Рух" проведет очередной спарринг на сборе в Словении. Команда Виталия Пономарева померяется силами с хорватским клубом "Хайдук".
В минувшем сезоне хорваты финишировали на третьем месте в чемпионате, добыв бронзовые медали. В июне команду возглавил Дженнаро Гаттузо.
Начало игры - в 12:30 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Руха".
Контрольный матч, 9 июля
"Рух" 12:30 "Хайдук"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Руха"
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Только у шести игроков Днепра-1 пока нет конкретных вариантов для смены клубной прописки
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн