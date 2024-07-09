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Рух - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Премьер-лига

Рух - Хайдук ⋇ 09.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Рух - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Фото: ФК Рух

Новина українською

9 июля "Рух" проведет очередной спарринг на сборе в Словении. Команда Виталия Пономарева померяется силами с хорватским клубом "Хайдук".

В минувшем сезоне хорваты финишировали на третьем месте в чемпионате, добыв бронзовые медали. В июне команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

Начало игры - в 12:30 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Руха".

Контрольный матч, 9 июля
"Рух" 12:30 "Хайдук"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Руха"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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