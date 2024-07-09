  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Харатин вернулся в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Харатин вернулся в УПЛ

Премьер-лига

Возвращение на родину

Официально. Харатин вернулся в УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" объявил о подписании 29-летнего украинского полузащитника Игоря Харатина.

Детали контракта неизвестны.

Известно, что он присоединился к ковалевцам на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Игоря был словацкий ДАК 1904, за который он выступал с февраля по июнь этого года. На его счету 7 матчей за команду.

В Украине он играл в составах "Динамо", "Металлиста" и "Зари". С 2019 года Харатин выступал за границей. Кроме ДАК 1904 он представлял еще венгерский “Ференцварош” и польскую “Легию”.

Также на счету хавбека четыре матча в составе сборной Украины.

По теме
yellow-arrow
Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
yellow-arrow
Авагимян: Сердце разрывается от того, что происходит с Черноморцем
yellow-arrow
Рух - Хайдук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
Игорь Харатин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости