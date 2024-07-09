Официально. Харатин вернулся в УПЛ

"Колос" объявил о подписании 29-летнего украинского полузащитника Игоря Харатина.

Детали контракта неизвестны.

Известно, что он присоединился к ковалевцам на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Игоря был словацкий ДАК 1904, за который он выступал с февраля по июнь этого года. На его счету 7 матчей за команду.

В Украине он играл в составах "Динамо", "Металлиста" и "Зари". С 2019 года Харатин выступал за границей. Кроме ДАК 1904 он представлял еще венгерский “Ференцварош” и польскую “Легию”.

Также на счету хавбека четыре матча в составе сборной Украины.