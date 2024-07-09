Авагимян: Сердце разрывается от того, что происходит с Черноморцем

Бывший полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян поделился мнением о ситуации в одесском клубе.

"Много чего хочется сказать за "Черноморец". Сердце разрывается от того, что происходит с таким клубом, с его историей, с его фан базой.

Много людей пишут, и к сожалению мне вам нечего пока сказать, надеюсь что все наладится.

Держитесь одесситы", - написал Авагимян в своем Telegram-канале.