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Авагимян: Сердце разрывается от того, что происходит с Черноморцем
Хавбек надеется, что все наладится
Фото: instagram.com/avagimian10
Бывший полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян поделился мнением о ситуации в одесском клубе.
"Много чего хочется сказать за "Черноморец". Сердце разрывается от того, что происходит с таким клубом, с его историей, с его фан базой.
Много людей пишут, и к сожалению мне вам нечего пока сказать, надеюсь что все наладится.
Держитесь одесситы", - написал Авагимян в своем Telegram-канале.
Напомним, Авагимян провел минувший сезон в "Черноморце" на правах аренды. Затем он вернулся в "Александрию". На данный момент клуб остается без главного тренера, так как Роман Григорчук возглавил "Нефтчи".
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