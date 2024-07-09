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Авагимян: Сердце разрывается от того, что происходит с Черноморцем

Премьер-лига

Хавбек надеется, что все наладится

Авагимян: Сердце разрывается от того, что происходит с Черноморцем

Фото: instagram.com/avagimian10

Новина українською

Бывший полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян поделился мнением о ситуации в одесском клубе.

"Много чего хочется сказать за "Черноморец". Сердце разрывается от того, что происходит с таким клубом, с его историей, с его фан базой.

Много людей пишут, и к сожалению мне вам нечего пока сказать, надеюсь что все наладится.

Держитесь одесситы", - написал Авагимян в своем Telegram-канале.

Напомним, Авагимян провел минувший сезон в "Черноморце" на правах аренды. Затем он вернулся в "Александрию". На данный момент клуб остается без главного тренера, так как Роман Григорчук возглавил "Нефтчи".

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Источник:
Telegram-канал Артура Авагімяна
Опубликовал: Алина Ерофеева
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