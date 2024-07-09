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Шахтер официально объявил о переходе защитника Вольфсбурга

Премьер-лига
Обновлено

Горняки продолжают усиливать состав

Шахтер официально объявил о переходе защитника Вольфсбурга

Фото- ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Бартола Франьича.

"Горняки" арендовали хорватского игрока на год с правом выкупа футболиста.

Хорватский защиник, который также может сыграть в центре полузащиты, перешел в "Вольфсбург" летом 2022 года за 7,5 млн евро из "Динамо" Загреб.

Он сыграл шесть матчей за первую команду “волков”, после чего провел один год в аренде в "Дармштадте". В минувшем сезоне Бундеслиги он сыграл 20 поединков. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 млн. евро.

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Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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vlapa (Киев)
09.07.2024 в 15:20
оцінений в 1,8 заплатили 7,5... щось "настаражує"
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0
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Комментарии 8
vlapa (Киев)
09.07.2024 в 15:20
оцінений в 1,8 заплатили 7,5... щось "настаражує"
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
09.07.2024 в 15:18
Збираємося брати ЛЧ цього року?
sticker
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
09.07.2024 в 15:07
Ну не знаю...
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
09.07.2024 в 14:13
Опорник в команду нужен. Добро пожаловать в Шахтер!
Ответить
6
0
download1 (huyersk)
09.07.2024 в 15:19
був опорник, нащо віддали у Данію
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.07.2024 в 14:09
шлак взяли. Второлиговый Дармштадт подтвердит
Ответить
1
9
tekutiev (донецк,Украина)
09.07.2024 в 14:46
дрочи на свой кривбасс и помалкивай петух.партнёр жажа почисти тебе фуфло.
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7
0
tekutiev (донецк,Украина)
09.07.2024 в 14:50
у шахтёра хватило ума не покупать его сразу и взть в аренду.не подойдёт уйдёт как и мироши.тупой долб.....б не тявкай
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6
0

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