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Шахтер официально объявил о переходе защитника Вольфсбурга
Горняки продолжают усиливать состав
Фото- ФК Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Бартола Франьича.
"Горняки" арендовали хорватского игрока на год с правом выкупа футболиста.
Хорватский защиник, который также может сыграть в центре полузащиты, перешел в "Вольфсбург" летом 2022 года за 7,5 млн евро из "Динамо" Загреб.
Он сыграл шесть матчей за первую команду “волков”, после чего провел один год в аренде в "Дармштадте". В минувшем сезоне Бундеслиги он сыграл 20 поединков. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 млн. евро.
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