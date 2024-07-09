Рух уступил Хайдуку в товарищеском матче

"Рух" провел очередной спарринг на сборе в Словении. Подопечные Виталия Пономарева уступили хорватскому клубу "Хайдук".

Хорваты открыли счет еще в первом тайме. Львовский клуб сумел сравнять цифры на табло после перерыва - на 62-й минуте отличился Остап Притула. Однако спустя 4 минуты "желто-черные" умудрились снова пропустить. Не заставило себя долго ждать и третье взятие ворот львовской команды. В итоге встреча завершилась поражением "Руха" со счетом 1:3.

Следующие спарринги на словенских сборах "Рух" проведет в субботу, 13 июля, против хорватского "Осиека" и словенского "Домжале".

Контрольный матч, 9 июля

"Рух" 1:3 "Хайдук"

Голы: Притула, 62 - Шошич, 35, Дурдов, 66, Скоко, 72.