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Рух уступил Хайдуку в товарищеском матче

Премьер-лига

Продолжается подготовка к новому сезону

Рух уступил Хайдуку в товарищеском матче

Фото: ФК Рух

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"Рух" провел очередной спарринг на сборе в Словении. Подопечные Виталия Пономарева уступили хорватскому клубу "Хайдук".

Хорваты открыли счет еще в первом тайме. Львовский клуб сумел сравнять цифры на табло после перерыва - на 62-й минуте отличился Остап Притула. Однако спустя 4 минуты "желто-черные" умудрились снова пропустить. Не заставило себя долго ждать и третье взятие ворот львовской команды. В итоге встреча завершилась поражением "Руха" со счетом 1:3.

Следующие спарринги на словенских сборах "Рух" проведет в субботу, 13 июля, против хорватского "Осиека" и словенского "Домжале".

Контрольный матч, 9 июля
"Рух" 1:3 "Хайдук"
Голы: Притула, 62 - Шошич, 35, Дурдов, 66, Скоко, 72.

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Хайдук (Сплит) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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