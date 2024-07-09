Полесье подписало центрбека Днепра-1 U-19

20-летний защитник Алексей Авраменко присоединился к "Полесью", сообщает официальный сайт команды.

Молодой украинец заключил контракт с клубом на 4 года.

Портал Transfermarkt указывает, что он представляет "Полесье-2", которое в сезоне 2024/25 будет выступать во Второй лиге.

Авраменко - воспитанник столичной школы футбола. Центральный защитник начал профессиональный путь в школе киевского "Локомотива". Но в уже в 17-тилетнем возрасте игрок пополнил "Минай" U-19, отыграв в дебютном сезоне 11 матчей в составе закарпатцев.

Последние два сезона Авраменко провел в "Днепре-1" U-19, где стал основным игроком и за 40 матчей в юношеском первенстве отметился 1-м забитым мячом.