В Днепре-1 еще -1. Александрия объявила о подписании Филиппова

" Александрия " объявила о подписании контракта с форвардом Александром Филипповым, который до недавнего момента выступал за "Днепр-1".

В "Александрию" футболист перешел на правах свободного агента, соглашение сторон рассчитано на два года, то есть, до 31 мая 2026 года.

В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.