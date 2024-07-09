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В Днепре-1 еще -1. Александрия объявила о подписании Филиппова
Усиление для команды Ротаня
fco.com.ua
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В "Александрию" футболист перешел на правах свободного агента, соглашение сторон рассчитано на два года, то есть, до 31 мая 2026 года.
В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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tekutiev (донецк,Украина)
09.07.2024 в 16:18
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