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В Днепре-1 еще -1. Александрия объявила о подписании Филиппова

Премьер-лига
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Усиление для команды Ротаня

В Днепре-1 еще -1. Александрия объявила о подписании Филиппова

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о подписании контракта с форвардом Александром Филипповым, который до недавнего момента выступал за "Днепр-1".

В "Александрию" футболист перешел на правах свободного агента, соглашение сторон рассчитано на два года, то есть, до 31 мая 2026 года.

В прошлом сезоне 31-летний Филиппов провел 27 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
09.07.2024 в 16:18
осталось ещё подождать и всё???
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
09.07.2024 в 16:18
осталось ещё подождать и всё???
Ответить
0
0

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