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УПЛ утвердила график регистрации новых игроков для команд. У Днепра-1 осталось 6 дней

Премьер-лига
Обновлено

Первыми заяви будут подавать еврокубковые бойцы

УПЛ утвердила график регистрации новых игроков для команд. У Днепра-1 осталось 6 дней

upl.ua

Новина українською

УПЛ обнародовала график регистрации и заявок команд клубов для участия в сезоне 2024/25.

Первыми это могут сделать наши представители в еврокубках.

15.07.2024

"Полесье" Житомир

"Днепр-1" Днепр

"Кривбасс" Кривой Рог

"Динамо" Киев

"Шахтер" Донецк

22.07.2024

"Карпаты" Львов

"Ингулец" Петрово

"Рух" Львов

"ЛНЗ" Черкассы

23.07.2024

"Александрия" Александрия

"Ворскла" Полтава

"Заря" Луганск

"Колос" Ковалевка

24.07.2024

"Черноморец" Одесса

"Верес" Ровно

"Оболонь" Киев

Также УПЛ отмечается, что клубы-участники еврокубков имеют дополнительные дни и приоритет заявки, в связи с технической необходимостью, связанной с установленными УЕФА дедлайнами.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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