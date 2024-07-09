Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ утвердила график регистрации новых игроков для команд. У Днепра-1 осталось 6 дней
Первыми заяви будут подавать еврокубковые бойцы
upl.ua
Первыми это могут сделать наши представители в еврокубках.
15.07.2024
"Полесье" Житомир
"Днепр-1" Днепр
"Кривбасс" Кривой Рог
"Динамо" Киев
"Шахтер" Донецк
22.07.2024
"Карпаты" Львов
"Ингулец" Петрово
"Рух" Львов
"ЛНЗ" Черкассы
23.07.2024
"Александрия" Александрия
"Ворскла" Полтава
"Заря" Луганск
"Колос" Ковалевка
24.07.2024
"Черноморец" Одесса
"Верес" Ровно
"Оболонь" Киев
Также УПЛ отмечается, что клубы-участники еврокубков имеют дополнительные дни и приоритет заявки, в связи с технической необходимостью, связанной с установленными УЕФА дедлайнами.
Популярное сейчас
- Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором
- Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО