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Черноморец официально получил нового главного тренера
Александр Бабич вернулся в Одессу
Олександр Приходько
Украинский специалист Александр Бабич возглавил "
По прибытии Александра Александровича в Украину состоится его представление в качестве главного тренера команды.
Также после того, как Бабич вернется в Одессу, специалист пообщается с клубной пресс-службой и расскажет о планах на сезон и путях их реализации.
Напомним, что Роман Григорчук, который до этого работал с "моряками", по окончанию сезона покинул одесскую команду и возглавил азербайджанский "Нефтчи".
Александр Бабич в свое время уже работал в "Черноморце", возглавляя и команду U-19 и первую команду.
Последние два года специалист работал в Болгарии.
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