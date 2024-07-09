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Черноморец официально получил нового главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Александр Бабич вернулся в Одессу

Черноморец официально получил нового главного тренера

Олександр Приходько

Новина українською

Украинский специалист Александр Бабич возглавил "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По прибытии Александра Александровича в Украину состоится его представление в качестве главного тренера команды.

Также после того, как Бабич вернется в Одессу, специалист пообщается с клубной пресс-службой и расскажет о планах на сезон и путях их реализации.

Напомним, что Роман Григорчук, который до этого работал с "моряками", по окончанию сезона покинул одесскую команду и возглавил азербайджанский "Нефтчи".

Александр Бабич в свое время уже работал в "Черноморце", возглавляя и команду U-19 и первую команду.

Последние два года специалист работал в Болгарии.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
Іnstagram Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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jnp49 (ОДЕССА)
09.07.2024 в 16:45
УДАЧИ!!!
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Комментарии 1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
09.07.2024 в 16:45
УДАЧИ!!!
Ответить
0
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