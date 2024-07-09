Черноморец официально получил нового главного тренера

Украинский специалист Александр Бабич возглавил " Черноморец ". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По прибытии Александра Александровича в Украину состоится его представление в качестве главного тренера команды.

Также после того, как Бабич вернется в Одессу, специалист пообщается с клубной пресс-службой и расскажет о планах на сезон и путях их реализации.

Напомним, что Роман Григорчук, который до этого работал с "моряками", по окончанию сезона покинул одесскую команду и возглавил азербайджанский "Нефтчи".

Александр Бабич в свое время уже работал в "Черноморце", возглавляя и команду U-19 и первую команду.

Последние два года специалист работал в Болгарии.