УПЛ и УПЛ ТВ перечислили на восстановление клиники Охматдит 650 тысяч гривен

Украинская Премьер-Лига и телеканал УПЛ-ТВ присоединяются к большому сбору на восстановление крупнейшей детской больницы страны "Охматдит", подвергшейся сокрушительной ракетной атаке врага 8 июля 2024 года.

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Лига и канал перечислили в рамках этого сбора 650 тысяч гривен.

"Наша общая задача – помочь Охматдиту восстановиться. Чтобы снова спасать детей. Давать надежду. Возвращать к жизни.

Каждый болельщик также может присоединиться к сбору", - говорится в заявлении УПЛ.