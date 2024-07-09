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УПЛ и УПЛ ТВ перечислили на восстановление клиники Охматдит 650 тысяч гривен
Ежегодно в этой клинике лечится более 20 тыс. детей
Фото: ДСНС Києва
Украинская Премьер-Лига и телеканал УПЛ-ТВ присоединяются к большому сбору на восстановление крупнейшей детской больницы страны "Охматдит", подвергшейся сокрушительной ракетной атаке врага 8 июля 2024 года.
Лига и канал перечислили в рамках этого сбора 650 тысяч гривен.
"Наша общая задача – помочь Охматдиту восстановиться. Чтобы снова спасать детей. Давать надежду. Возвращать к жизни.
Каждый болельщик также может присоединиться к сбору", - говорится в заявлении УПЛ.
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