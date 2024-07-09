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Фридман: Уже есть договоренности с некоторыми клубами о годичной аренде игроков
Коммерческий директор Днепра-1 все еще надеется, что клубу удастся выжить
Фото: СК Дніпро-1
Коммерческий директор "
– Была информация, что "Днепр-1" готов объединиться с неназванным клубом Первой лиги. Это правда?
– Мы работаем по разным направлениям и рассматриваем много вариантов, и такие в частности. Но пока все сложно, все взяли время на размышления. Время до начала чемпионата (3 августа) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы отдаем себе отчет, что "Днепру-1" будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годовой аренде игроков. А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды.
– Как обстоят дела с долгами перед футболистами, тренерами и персоналом?
– Мы продаем футболистов и потихоньку закрываем долги. В первую очередь, мы погашаем долги перед обычным персоналом базы, стадиона и академии, у которого невысокая зарплата: охранники, электричества, повара, агрономы и т.д. С отпускаемыми футболистами и тренерами мы тоже находим общий язык. Процесс погашения долгов идет.
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