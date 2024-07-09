  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фридман: Уже есть договоренности с некоторыми клубами о годичной аренде игроков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фридман: Уже есть договоренности с некоторыми клубами о годичной аренде игроков

Премьер-лига
Обновлено

Коммерческий директор Днепра-1 все еще надеется, что клубу удастся выжить

Фридман: Уже есть договоренности с некоторыми клубами о годичной аренде игроков

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал возможность объединения днепрян с клубом Первой лиги, а также погашении долгов перед работниками.

– Была информация, что "Днепр-1" готов объединиться с неназванным клубом Первой лиги. Это правда?

– Мы работаем по разным направлениям и рассматриваем много вариантов, и такие в частности. Но пока все сложно, все взяли время на размышления. Время до начала чемпионата (3 августа) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы отдаем себе отчет, что "Днепру-1" будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годовой аренде игроков. А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды.

Читайте такжеФридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть

– Как обстоят дела с долгами перед футболистами, тренерами и персоналом?

– Мы продаем футболистов и потихоньку закрываем долги. В первую очередь, мы погашаем долги перед обычным персоналом базы, стадиона и академии, у которого невысокая зарплата: охранники, электричества, повара, агрономы и т.д. С отпускаемыми футболистами и тренерами мы тоже находим общий язык. Процесс погашения долгов идет.

По теме
yellow-arrow
Ворскла подписала экс-форварда Полесья Ндукве
yellow-arrow
Известны финансовые условия аренды Сироты в Маккаби
yellow-arrow
Срна: Рейтинг Шахтера не упал - в новом формате ЛЧ мы готовы сделать шаг вперед
СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости