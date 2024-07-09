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Срна: Рейтинг Шахтера не упал - в новом формате ЛЧ мы готовы сделать шаг вперед
Дарио рассказал о целях команды на новый сезон
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Спортивный директор "
"Наш рейтинг не упал. Мы потеряли за войну 14 игроков, некоторые уже потихоньку возвращаются, мы купили пару усилений и наша цель – выиграть чемпионат и Кубок. Я уверен, что в таком формате Лиги чемпионов что мы готовы сделать один шаг вперед.
Мы стараемся отвлечь людей, которые борются за Украину, через 90 минут передать немного положительных эмоций, забыть о войне, забыть о фронте, особенно в Лиге Чемпионов, где мы уже третий играем за пределами Украины. Первый год мы играли в Польше, второй в Гамбурге, в этом году играем в Гельзенкирхене, где будет много болельщиков и украинцев.
Так что, со своей стороны, мы очень стараемся заставить людей забыть про несчастья, войну, сирены, ракеты, по крайней мере, во время нашей игры", - рассказал Срна.
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