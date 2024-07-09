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Срна рассказал, почему Шахтеру не удалось подписать "нового Модрича"
Все из-за войны
фото из свободных источников
Спортивный директор "
"Нас интересовал Мартин Батурина, я разговаривал с ним и его родителями в декабре, но война, которой они, к сожалению, боятся, все решила. Есть еще определенные варианты относительно хорватских игроков, которые могут перейти в "Шахтер".
Финансово мы были готовы направить предложение в "Динамо" Загреб [по Батурине], но первым шагом был разговор с ним, его родителями, и если бы не война, думаю, трансфер был бы уже давно завершен. Однако проклятая война, которая продолжается до сих пор, является большим препятствием для прихода игроков в "Шахтер", особенно из Европы", – сказал Срна.
Напомним, что зимой СМИ писали о том, что зимой "горняки" были готовы предложить за Батурину 12 млн евро.
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