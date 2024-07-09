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Срна рассказал, почему Шахтеру не удалось подписать "нового Модрича"

Премьер-лига
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Все из-за войны

Срна рассказал, почему Шахтеру не удалось подписать "нового Модрича"

фото из свободных источников

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему "горняки" не смогли подписать 21-летнего таланта загребского "Динамо" и сборной Хорватии Мартина Батурину, которого на родина называют "новым Модричем".

"Нас интересовал Мартин Батурина, я разговаривал с ним и его родителями в декабре, но война, которой они, к сожалению, боятся, все решила. Есть еще определенные варианты относительно хорватских игроков, которые могут перейти в "Шахтер".

Финансово мы были готовы направить предложение в "Динамо" Загреб [по Батурине], но первым шагом был разговор с ним, его родителями, и если бы не война, думаю, трансфер был бы уже давно завершен. Однако проклятая война, которая продолжается до сих пор, является большим препятствием для прихода игроков в "Шахтер", особенно из Европы", – сказал Срна.

Напомним, что зимой СМИ писали о том, что зимой "горняки" были готовы предложить за Батурину 12 млн евро.

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Источник:
gol.hr
Опубликовал: Михаил Черныш
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