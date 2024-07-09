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Ворскла подписала экс-форварда Полесья Ндукве

Премьер-лига

Долгосрочный контракт на 3 года

Ворскла подписала экс-форварда Полесья Ндукве

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании контракта с 24-летним украинским форвардом Денисом Ндукве.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Напомним, что Денис перешел в "Полесье" из "Звягеля" в январе 2024 года и за полгода провел за житомирскую команду 11 матчей, отметившись одним забитым мячом - дебютным в УПЛ.

Также интересно, что уже в июле "Полесье" объявило, что отправит игрока в аренду все в тот же "Звягель", однако через неделю клуб дал новость, что Ндукве покинул Житомир на правах свободного агента.

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Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир) Денис Ндукве
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Источник:
Інстаграм Ворскли
Опубликовал: Михаил Черныш
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