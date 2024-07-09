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Ворскла подписала экс-форварда Полесья Ндукве
Долгосрочный контракт на 3 года
vorskla.com.ua
"
Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
Напомним, что Денис перешел в "Полесье" из "Звягеля" в январе 2024 года и за полгода провел за житомирскую команду 11 матчей, отметившись одним забитым мячом - дебютным в УПЛ.
Также интересно, что уже в июле "Полесье" объявило, что
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