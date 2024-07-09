Ворскла подписала экс-форварда Полесья Ндукве

" Ворскла " объявила о подписании контракта с 24-летним украинским форвардом Денисом Ндукве.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Напомним, что Денис перешел в "Полесье" из "Звягеля" в январе 2024 года и за полгода провел за житомирскую команду 11 матчей, отметившись одним забитым мячом - дебютным в УПЛ.