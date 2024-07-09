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Вспомнили "бесячий западный футбол" и "й...ых бендер". Фанаты Карпат выступил против подписания Когута
Видимо, хавбека Днепра-1 в Карпатах не будет
scdnipro1.com.ua
Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут не перейдет в "
Как сообщает Sport Arena , фанаты львовского клуба выступили против этого перехода.
Вероятно, триггером послужили старые посты Игоря в соцсетях. Так, летом 2015-го он писал, как его "бесит этот западный футбол", "его... бендеры со своими его... судьями".
Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич заявлял, что с переходом Когута есть определенные нюансы. При этом клуб уже подписал Дениса Мирошниченко из "Днепра-1" и продолжает работу над переходом его коллеги Владимира Адамюка.
Когут присоединился к "Днепру-1" после вылета "Днепра" из УПЛ в 2017 году. Он провел 144 встречи во всех соревнованиях и оформил 50 результативных действий. В прошлом сезоне Когут появился всего в 14 поединках.
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