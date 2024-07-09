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Вспомнили "бесячий западный футбол" и "й...ых бендер". Фанаты Карпат выступил против подписания Когута

Премьер-лига
Обновлено

Видимо, хавбека Днепра-1 в Карпатах не будет

Вспомнили "бесячий западный футбол" и "й...ых бендер". Фанаты Карпат выступил против подписания Когута

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Игорь Когут не перейдет в "Карпаты" по небанальной причине.

Как сообщает Sport Arena , фанаты львовского клуба выступили против этого перехода.

Вероятно, триггером послужили старые посты Игоря в соцсетях. Так, летом 2015-го он писал, как его "бесит этот западный футбол", "его... бендеры со своими его... судьями".

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич заявлял, что с переходом Когута есть определенные нюансы. При этом клуб уже подписал Дениса Мирошниченко из "Днепра-1" и продолжает работу над переходом его коллеги Владимира Адамюка.

Когут присоединился к "Днепру-1" после вылета "Днепра" из УПЛ в 2017 году. Он провел 144 встречи во всех соревнованиях и оформил 50 результативных действий. В прошлом сезоне Когут появился всего в 14 поединках.

Вспомнили "бесячий западный футбол" и "й...ых бендер". Фанаты Карпат выступил против подписания Когута - изображение 1
Вспомнили "бесячий западный футбол" и "й...ых бендер". Фанаты Карпат выступил против подписания Когута - изображение 2
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Игорь Когут СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.07.2024 в 21:26
Чего не скажешь в возбужденном состоянии
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Комментарии 7
Gican85 (Киев)
09.07.2024 в 21:26
Чего не скажешь в возбужденном состоянии
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0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
09.07.2024 в 20:41
Фанатам Карпат респект , що заборонили підписання цього гівнюка. Тепер чекаю коли цей пєтушара почне просити , що його не так зрозуміли і все таке .
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3
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.07.2024 в 20:34
Та забийте на висловлювання, просто називайте його прізвище на його любімом язікє ! Він зрадіє і буду між вами порозуміння .
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2
2
corech (Горловка)
09.07.2024 в 20:38
Пєтух лагерній.
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2
0
Hate_Hate (Ukraine )
09.07.2024 в 20:13
Так вроде Бендеровцы наоборот гордяться тем что они бендеровцы. А тут вдруг обиделись..
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2
5
oleg dynamo (львівська)
09.07.2024 в 20:33
так і є що гордяться,але це не означає що якийсь "когут-півень" може позволити собі рот відкривати.....от тепер свобідний....
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4
3
corech (Горловка)
09.07.2024 в 20:34
Ну,по-перше не йо....ні,а по друге бАндерівці.А цей виб..док хай до Зеніту летить.Його Тимощук там чекає.
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