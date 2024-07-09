Сарапий между Карпатами и Полесьем выбрал Житомир

25-летний защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий сделал выбор в пользу " Полесья ".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист в последний момент отказал "Карпатам", хотя у него на руках даже был билет на поезд во Львов на личные переговоры.

Сейчас игрок находится в Житомире и проходит медосмотр в "Полесье". Контракт будет подписан по схеме "2+1".

Напомним, что футболист перешел в "Днепр-1" из "Металлиста" летом 2022 года и с того момента провел за "днепрян" 71 матч, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Transfermarkt оценивает игрока в 1.5 млн евро.