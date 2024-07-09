Очередной -1 для Днепра-1. Третьяков покидает днепрян и уже нашел себе новый клуб

Очередной игрок покидает " Днепр-1 ".

Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, полузащитник Максим Третьяков договорился с руководством о досрочном прекращении сотрудничества с клубом, который и так уже потерял 95% своего состава.

Также источник пишет о том, что Третьяков уже нашел новую команду и станет игроком ковалевского "Колоса". В ближайшие дни вингера ждет медосмотр и заключение контракта.

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Хавбек перешел в "Днепр-1" летом 2023 года из "Александрии" и сыграл за "днепрян" в минувшем сезоне в 8 матчах, в которых забил 1 гол.