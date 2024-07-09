Гендир Руха: Будет несправедливо, если Минай уже в третий раз воспользуется ситуацией и останется в УПЛ

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин рассказал о том, как он относится к вероятному снятию "Днепра-1" с чемпионата Украины.

– ⁠Как "Рух" относится к ситуации с возможным снятием "Днепра-1", неопределенностью вокруг этого, несмотря на приближение чемпионата?

– Отрицательно, конечно, относимся. Неважно, это "Днепр-1" или любой другой клуб, испытавший финансовые или другие проблемы. То, что существует вероятность, что он снимется с чемпионата – это плохо для украинского футбола. "Днепр-1" – добротный клуб, очень конкурентным был в прошлых сезонах, боролся за медали. Это плохо для чемпионата в целом. Для нас тоже плохо, когда хороший качественный конкурент может прекратить существование.

Надо приложить все возможные усилия всеми возможными инстанциями, чтобы сохранить этот клуб, чтобы он продолжил свои выступления, если это еще возможно в этой ситуации. Конечно, это плохо влияет на нашу репутацию. Понятно, что всегда есть алиби – что у нас война, затруднительное положение в стране, в бизнесе, но хочется достичь такого уровня, чтобы команды, на что-то претендующие в украинском футболе, имеют качественный состав, не прекращали существование. Потому что это очень плохо для футбола.

– Какова позиция "Руха" по вопросу возможной замены "Днепра-1" в УПЛ другим клубом?

– Должен быть всегда принцип справедливости. Сам спортивный принцип должен содержать принцип справедливости. Я считаю, что несправедливо будет, если "Минай" уже в третий раз воспользуется ситуацией и останется в УПЛ. В первую очередь по отношению к тем командам, которые заняли 13-14 место и боролись в дополнительных матчах за право остаться в УПЛ – "Верес" и "Оболонь". Почему команды, занявшие в чемпионате высшее место, еще играли согласно регламенту дополнительные матчи, а занявшая ниже место команда решением клубов просто останется? Неважно, будь то "Минай" или "Металлист 1925".

Для меня это неправильно, несправедливо, нечестно по отношению к другим клубам. Те же "Минай" и "Металлист 1925" закончили чемпионат и отправили всех в отпуска, не тратили дополнительные средства. А "Оболонь", "Верес" и те же "Эпицентр" с "Левым берегом" оставили команды, работали, несли дополнительные расходы, чтобы поехать на матч, организовать домашний и так далее.

Возможно, как вариант было бы правильно, чтобы они между собой сыграли матч. Хотя он и не предусмотрен регламентом. Регламентом предусмотрено, что клубы должны решать, кто остается, кто не остается.

– Какой сценарий в таком случае вы поддержите?

– Исходя из принципа справедливости – чтобы был сыгран матч между ними. Если УАФ и УПЛ примут решение и нужно будет голосовать – голосовать будем. От нашей позиции, думаю, не особенно что-то зависит. Мы можем иметь свою позицию, но она может быть никому не интересна и не нужна.

– ⁠⁠Есть ли вообще понимание, насколько реальны шансы у "Руха" заменить "Днепр-1" в еврокубках, если они все же снимутся?

– Вообще не знаю. Это не к нам вопрос точно. Это вопрос к УАФ и УЕФА.

Мы готовимся к чемпионату по ранее намеченному плану. Команда сейчас на сборах в Словении. Если нам скажут, что есть решение УАФ и УЕФА играть, оно поломает немного планы, но мы будем готовы играть.