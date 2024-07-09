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ЛНЗ в концовке товарищеского матча дожал Оболонь

Премьер-лига

Черкащане забивали в самой концовке матча

ЛНЗ в концовке товарищеского матча дожал Оболонь

fc-lnz.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 9 июля, два клуба УПЛ провели спарринг между собой – ЛНЗ в Черкассах сыграл с "Оболонью".

Хозяева забили два гола в самой концовке матча – Муравский забил на 84-й минуте, а Каплиенко – на 90-й. Итоговые 2:0 для черкащан.

ЛНЗ (Черкассы) – "Оболонь" (Киев) 2:0
Голы: Муравский, 84, Каплиенко, 90

ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря, Салиху (Муравский, 66), Муравский (Штефанко, 46, Каплиенко, 66), Каплиенко (Стасюк, 46) – Яшари (Бар, 80), Тилль (Олейник, 46) Бар (Бойко, 46) – Пасич (Асинор, 46), Наумец (Шестаков, 30), Молло (Прядун, 66)

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Оболонь (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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