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ЛНЗ в концовке товарищеского матча дожал Оболонь
Черкащане забивали в самой концовке матча
fc-lnz.com
Во вторник, 9 июля, два клуба УПЛ провели спарринг между собой – ЛНЗ в Черкассах сыграл с "Оболонью".
Хозяева забили два гола в самой концовке матча – Муравский забил на 84-й минуте, а Каплиенко – на 90-й. Итоговые 2:0 для черкащан.
ЛНЗ (Черкассы) – "Оболонь" (Киев) 2:0
Голы: Муравский, 84, Каплиенко, 90
ЛНЗ: Кучеренко (Пеньков, 46) – Путря, Салиху (Муравский, 66), Муравский (Штефанко, 46, Каплиенко, 66), Каплиенко (Стасюк, 46) – Яшари (Бар, 80), Тилль (Олейник, 46) Бар (Бойко, 46) – Пасич (Асинор, 46), Наумец (Шестаков, 30), Молло (Прядун, 66)
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