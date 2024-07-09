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Шастал: Вернулся в Полесье и понял, что не надо никуда ехать – я уже в европейском клубе
Хавбек полгода был в аренде в Вересе
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Полузащитник "
– Как дела? Ты после полугодового отсутствия вернулся домой.
– Этим все сказано. Дела хорошо. У людей всегда хорошо все, когда они возвращаются домой.
– Как прошли эти полгода? Какими они были для тебя?
– Интересными. Надо было решать не свойственные, скажем так, задачи. Следил за "Полесьем" в том числе. Жил на два клуба, можно сказать.
– Что полезного дало тебе пребывание в "Вересе"?
– Понимание, что не всегда жизнь складывается по плану, как ты хочешь, но от этого твой подход не должен меняться.
– Что подразумеваешь под словом "подход"?
– Подход к делу – от изменения переменных твой подход, твоя работа не меняется.
– За эти полгода ты стал сильнее, лучше? Какие качества прибавились?
– Ну, о себе говорить, что я стал сильнее… (смеется) Я надеюсь, конечно, что эти полгода пошли всем на пользу – мне, "Вересу", может, даже и "Полесью".
– Ты ушел из одной команды, вернулся в другую. Какие первые впечатления?
– Я недавно общался с работниками клуба и рассказывал, что я всегда хотел играть в Европе. Почему-то меня тянуло, и мне партнеры по команде европейцы всегда говорили: "У тебя европейский подход, европейская ментальность. Тебе нужно в Европе где-нибудь поиграть".
И вот, придя сейчас в "Полесье", я понял, что не надо никуда ехать – я уже в европейском клубе. Это самый лучший из вариантов.
– Ты счастлив?
– Я думаю, да. По мне видно.
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