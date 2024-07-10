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Шарай: Сейчас для нас очень важно совершенствовать свою игру
Хавбек "Вереса" - о ходе летних сборов
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Владислав Шарай рассказал о ходе летних сборов и поделился ожиданиями от предстоящего спарринга с "Полесьем".
"В прошлом сезоне у нас была очень тяжелая игра против "Полесья". Мы - 1:1 сыграли. У них очень хорошая команда. Хорошие легионеры. По итогам сезона житомиряне попали в зону еврокубков. Поэтому, будет очень непросто.
К этой игре мы готовимся в обычном режиме. Это тренировочные сборы. У нас сейчас свои локальные задачи: много бегаем, нарабатываем игровые связи. Будем играть на фоне серьезных физических нагрузок. Сейчас для нас очень важно абстрагироваться от соперника и совершенствовать свою игру", - сказал Шарай.
Напомним, матч "Верес" - "Полесье" состоится на Авангарде 10-го июля. Начало в 16:00.
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