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Не только Карпаты: Когутом интересуется еще два клуба
У хавбека несколько вариантов продолжения карьеры
Скриншот: YouTube-канал Днепра-1
Игорь Когут из-за проблем "Днепра-1" ищет новую команду. Из-за скандала, связанного с его старыми сообщениями в соцсетях, переход во львовский коллектив на грани срыва.
Но у полузащитника есть возможность остаться в УПЛ – "Ворскла" рассматривает футболиста как усиление. У полтавчан серьезный конкурент, выступающий в Первой лиге. Речь идет о "Металлисте 1925".
Харьковчане могут предложить лучшие финансовые условия сотрудничества. Именно этот фактор играл важную роль, когда "желто-синие" подписывали игроков из УПЛ на протяжении последних недель.
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