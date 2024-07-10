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Не только Карпаты: Когутом интересуется еще два клуба

Премьер-лига
Обновлено

У хавбека несколько вариантов продолжения карьеры

Не только Карпаты: Когутом интересуется еще два клуба

Скриншот: YouTube-канал Днепра-1

Новина українською

Игорь Когут из-за проблем "Днепра-1" ищет новую команду. Из-за скандала, связанного с его старыми сообщениями в соцсетях, переход во львовский коллектив на грани срыва.

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Но у полузащитника есть возможность остаться в УПЛ – "Ворскла" рассматривает футболиста как усиление. У полтавчан серьезный конкурент, выступающий в Первой лиге. Речь идет о "Металлисте 1925".

Харьковчане могут предложить лучшие финансовые условия сотрудничества. Именно этот фактор играл важную роль, когда "желто-синие" подписывали игроков из УПЛ на протяжении последних недель.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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