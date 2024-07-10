Не только Карпаты: Когутом интересуется еще два клуба

Игорь Когут из-за проблем "Днепра-1" ищет новую команду. Из-за скандала, связанного с его старыми сообщениями в соцсетях, переход во львовский коллектив на грани срыва.

Но у полузащитника есть возможность остаться в УПЛ – "Ворскла" рассматривает футболиста как усиление. У полтавчан серьезный конкурент, выступающий в Первой лиге. Речь идет о "Металлисте 1925".

Харьковчане могут предложить лучшие финансовые условия сотрудничества. Именно этот фактор играл важную роль, когда "желто-синие" подписывали игроков из УПЛ на протяжении последних недель.