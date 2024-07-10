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Динамо - Падерборн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Премьер-лига

Динамо - Падерборн ⋇ 10.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Динамо - Падерборн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

10 июля "Динамо" проведет первый контрольный матч на сборе в Австрии. Соперником подопечных Александра Шовковского станет представитель второй немецкой Бундеслиги - "Падерборн" из одноименного города.

По итогам сезона 2023/24 команда заняла 7-е место в таблице.

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Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени. Смотреть спарринг можно на YouTube-канале "Динамо".

Контрольный матч, 10 июля
"Динамо" 18:00 "Падерборн"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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