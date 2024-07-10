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В Днепре-1 начали погашать долги по зарплате
Правда, по футболистам вопрос остается открытым
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Днепр-1" начал производить расчет по заработной плате, в чем имелась задолженность. Об этом сообщает Telegram-канал "Дніпрянин".
По информации источника, на данный момент на 3/4 закрыт долг тренерскому штабу команды и полностью погашена задлолженность перед персоналом клуба.
В то же время по футболистам вопрос остается открытым: кто-то получил совсем маленькую часть от задолженности, а кто-то и вовсе не получил ничего.
Стоит добавить, что сейчас в "Днепре-1" игроков не хватает даже на стартовый состав. По этой причине команда не смогла начать запланированный тренировочный сбор.
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