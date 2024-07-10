Премьер-лига
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Карпаты - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
Карпаты - Агробизнес ⋇ 10.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" продолжают подготовку к возвращению в Премьер-лигу. 10 июля подопечные Мирона Маркевича проведут спарринг против представителя Первой лиги - "Агробизнеса".
Игра начнется в 17:00. Смотреть товарищеский матч можно на YouTube-канале "Карпат".
Контрольный матч, 10 июля
"Карпаты" 17:00 "Агробизнес"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Карпат"
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