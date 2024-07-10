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Карпаты - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Премьер-лига

Карпаты - Агробизнес ⋇ 10.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Карпаты - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" продолжают подготовку к возвращению в Премьер-лигу. 10 июля подопечные Мирона Маркевича проведут спарринг против представителя Первой лиги - "Агробизнеса".

Игра начнется в 17:00. Смотреть товарищеский матч можно на YouTube-канале "Карпат".

Контрольный матч, 10 июля
"Карпаты" 17:00 "Агробизнес"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Карпат"

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Агробизнес (Волочиск) Карпаты (Львов) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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