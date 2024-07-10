Официально. Карпаты усилились экс-защитником Днепра-1

"Карпаты" объявили о подписании защитника Владимир Адамюка.

Срок действия контракта не разглашается.

Владимир начинал заниматься футболом на Ивано-Франковщине. Первой профессиональной командой футболиста стала "Крымтеплица", за которую Адамюк дебютировал в 2013-м. Позже игрок присоединился к каменской "Стали", с которой за три сезона преодолел путь из Второй лиги в УПЛ.

В Премьер-лиге Адамюк выступал за "Днепр", "Верес" и "Львов". Последние пять сезонов Владимир провел в составе "Днепра-1", с которым участвовал в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Лиге конференций.

Ранее "Карпаты" подписали Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка, Александра Кемкина и Пабло Альвареса.