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Официально. Карпаты усилились экс-защитником Днепра-1

Премьер-лига

Владимир Адамюк перебрался во Львов

Официально. Карпаты усилились экс-защитником Днепра-1

Фото: ФК Карпати Львів

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"Карпаты" объявили о подписании защитника Владимир Адамюка.

Срок действия контракта не разглашается.

Владимир начинал заниматься футболом на Ивано-Франковщине. Первой профессиональной командой футболиста стала "Крымтеплица", за которую Адамюк дебютировал в 2013-м. Позже игрок присоединился к каменской "Стали", с которой за три сезона преодолел путь из Второй лиги в УПЛ.

В Премьер-лиге Адамюк выступал за "Днепр", "Верес" и "Львов". Последние пять сезонов Владимир провел в составе "Днепра-1", с которым участвовал в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Лиге конференций.

Ранее "Карпаты" подписали Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка, Александра Кемкина и Пабло Альвареса.

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Владимир Адамюк Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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