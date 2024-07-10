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Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины
Также в клубе ожидают игрока из "Динамо"
Фото: ФК Полісся
На просмотре в "Вересе" находился 19-летний защитник Даниил Чечер - сын экс-игрока национальной сборной Украины Вячеслава Чечера.
Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан, и в ближайшее время подпишет контракт.
В прошлом сезоне "Даниил" выступал за "Полесье".
По информации источника, в расположении "Вереса" должны появиться еще три потенциальных новичка, один из них - из молодежного состава "Динамо".
Также добавим, что сегодня "Верес" проведет спарринг против "Полесья".
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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