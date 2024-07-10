Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины

На просмотре в "Вересе" находился 19-летний защитник Даниил Чечер - сын экс-игрока национальной сборной Украины Вячеслава Чечера.

Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан, и в ближайшее время подпишет контракт.

В прошлом сезоне "Даниил" выступал за "Полесье".

По информации источника, в расположении "Вереса" должны появиться еще три потенциальных новичка, один из них - из молодежного состава "Динамо".

Также добавим, что сегодня "Верес" проведет спарринг против "Полесья".