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Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины

Премьер-лига

Также в клубе ожидают игрока из "Динамо"

Верес подпишет контракт с сыном экс-защитника сборной Украины

Фото: ФК Полісся

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На просмотре в "Вересе" находился 19-летний защитник Даниил Чечер - сын экс-игрока национальной сборной Украины Вячеслава Чечера.

Он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенчан, и в ближайшее время подпишет контракт.

В прошлом сезоне "Даниил" выступал за "Полесье".

По информации источника, в расположении "Вереса" должны появиться еще три потенциальных новичка, один из них - из молодежного состава "Динамо".

Также добавим, что сегодня "Верес" проведет спарринг против "Полесья".

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Верес (Ровно) Даниил Чечер
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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