Кучер: Селезнев сказал, что Днепр-1 собирается погасить долг

Бывший тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о долгах перед ним со стороны днепровского клуба.

- Есть какой-то прогресс по долгу перед вами?

- Читал в прессе, что Фридман обещал со всеми рассчитаться, но пока что тишина. Недавно видел Женю Селезнева, он сказал, что клуб собирается погасить долг, но пока что это только слова, конкретики никакой нет.

- Большую сумму вам должны?

- Приличную. Три месяца зарплаты и бонусы за второе место и еврокубки.

- Что говорят в Палате разрешения споров УАФ?

- Я подал туда заявление, но пока что его не рассматривали, хотя времени прошло достаточно много.

- Что вы чувствуете, когда читаете последние новости о "Днепре-1", что команда будет расформирована?

- Трудно что-то говорить. Посмотрим на деле, когда будет окончательное решение, кто хороший, кто плохой, кто молодец, а кто нет.

- Не боитесь, что "Днепр-1" обанкротится и долг вам так никто и не вернет?

- Я эти деньги честно заработал и рассчитываю их получить. Но самое печальное в этой ситуации то, что может распасться клуб из УПЛ и еврокубков. Обидно терять такие команды. Люди туда вложили деньги, эмоции и душу, а теперь произошла такая неприятная ситуация.

- Что или кто может спасти "Днепр-1"?

- Не могу ответить на этот вопрос. Там есть руководители, которые должны спасать "Днепр-1", а не только разбрасываться громкими заявлениями. Мне трудно что-то говорить, потому что я не понимаю, что происходит в руководстве и почему они принимают такие решения. Как можно забросить команду, которая играет в еврокубках? Для меня это загадка, - сказал Кучер.