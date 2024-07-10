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Кучер: Селезнев сказал, что Днепр-1 собирается погасить долг
Но пока что это только слова
фото - Олександр Приходько
Бывший тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о долгах перед ним со стороны днепровского клуба.
- Есть какой-то прогресс по долгу перед вами?
- Читал в прессе, что Фридман обещал со всеми рассчитаться, но пока что тишина. Недавно видел Женю Селезнева, он сказал, что клуб собирается погасить долг, но пока что это только слова, конкретики никакой нет.
- Большую сумму вам должны?
- Приличную. Три месяца зарплаты и бонусы за второе место и еврокубки.
- Что говорят в Палате разрешения споров УАФ?
- Я подал туда заявление, но пока что его не рассматривали, хотя времени прошло достаточно много.
- Что вы чувствуете, когда читаете последние новости о "Днепре-1", что команда будет расформирована?
- Трудно что-то говорить. Посмотрим на деле, когда будет окончательное решение, кто хороший, кто плохой, кто молодец, а кто нет.
- Не боитесь, что "Днепр-1" обанкротится и долг вам так никто и не вернет?
- Я эти деньги честно заработал и рассчитываю их получить. Но самое печальное в этой ситуации то, что может распасться клуб из УПЛ и еврокубков. Обидно терять такие команды. Люди туда вложили деньги, эмоции и душу, а теперь произошла такая неприятная ситуация.
- Что или кто может спасти "Днепр-1"?
- Не могу ответить на этот вопрос. Там есть руководители, которые должны спасать "Днепр-1", а не только разбрасываться громкими заявлениями. Мне трудно что-то говорить, потому что я не понимаю, что происходит в руководстве и почему они принимают такие решения. Как можно забросить команду, которая играет в еврокубках? Для меня это загадка, - сказал Кучер.
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