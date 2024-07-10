Малийский новичок Кривбасса: Уровень украинского футбола высокий, не сомневался насчет перехода

Новичок "Кривбасса", малийский защитник Бакари Конате прокомментировал свой переход в криворожский клуб.

- Бакари, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК "Кривбасс".

- Я очень рад подписать соглашение с "Кривбассом". Следил за моим новым клубом и знал об успешном сезоне в чемпионате: бронзу и место в еврокубках. Это действительно впечатляет. Поэтому сомнений относительно перехода не было.

- Что ты знал о ФК "Кривбасс" и украинском футболе в целом перед трансфером?

- Пристально за украинским чемпионатом не следил. Но слышал об успешных выступлениях украинских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Это говорит о том, что уровень украинского футбола - высокий, здесь играют квалифицированные футболисты.

- Расскажи подробности перехода в "Кривбасс".

- После завершения сезона я получил предложение от "Кривбасса". Решил немного узнать о клубе, посоветовался с агентом, и после этого решил попробовать свои силы в "Кривбассе".

- Ты выбрал номер 66. Почему именно этот номер?

- Почему номер 66? Он приносит мне успех, поэтому брал именно эту цифру и в "Кривбассе", - сказал Конате.