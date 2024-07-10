Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малийский новичок Кривбасса: Уровень украинского футбола высокий, не сомневался насчет перехода
Бакари Конате будет играть в УПЛ
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Новичок "Кривбасса", малийский защитник Бакари Конате прокомментировал свой переход в криворожский клуб.
- Бакари, поделись своими эмоциями после подписания контракта с ФК "Кривбасс".
- Я очень рад подписать соглашение с "Кривбассом". Следил за моим новым клубом и знал об успешном сезоне в чемпионате: бронзу и место в еврокубках. Это действительно впечатляет. Поэтому сомнений относительно перехода не было.
- Что ты знал о ФК "Кривбасс" и украинском футболе в целом перед трансфером?
- Пристально за украинским чемпионатом не следил. Но слышал об успешных выступлениях украинских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Это говорит о том, что уровень украинского футбола - высокий, здесь играют квалифицированные футболисты.
- Расскажи подробности перехода в "Кривбасс".
- После завершения сезона я получил предложение от "Кривбасса". Решил немного узнать о клубе, посоветовался с агентом, и после этого решил попробовать свои силы в "Кривбассе".
- Ты выбрал номер 66. Почему именно этот номер?
- Почему номер 66? Он приносит мне успех, поэтому брал именно эту цифру и в "Кривбассе", - сказал Конате.
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Янг Бойз - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
- Испания - в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля
- Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО