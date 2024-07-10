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Определился еще один соперник Динамо на летнем сборе
Южно-африканский клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Стал известен еще один соперник динамовцев на летнем сборе в Австрии. Им стал южноафриканский футбольный клуб из города Претория - "Мамелоди Сандаунз".
Эта команда - обладатель наибольшего количества чемпионских званий (14) с момента образования местной Премьер-лиги в 1996 году, является действующим чемпионом страны и участником клубного чемпионата мира.
В 2016 году "Мамелоди Сандаунз" стал победителем Лиги чемпионов КАФ.
Поединок состоится в среду, 17-го июля, начало в 18.00 по киевскому времени.
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