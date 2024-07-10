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Определился еще один соперник Динамо на летнем сборе

Премьер-лига

Южно-африканский клуб

Определился еще один соперник Динамо на летнем сборе

Фото: ФК Динамо Київ

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Стал известен еще один соперник динамовцев на летнем сборе в Австрии. Им стал южноафриканский футбольный клуб из города Претория - "Мамелоди Сандаунз".

Эта команда - обладатель наибольшего количества чемпионских званий (14) с момента образования местной Премьер-лиги в 1996 году, является действующим чемпионом страны и участником клубного чемпионата мира.

В 2016 году "Мамелоди Сандаунз" стал победителем Лиги чемпионов КАФ.

Поединок состоится в среду, 17-го июля, начало в 18.00 по киевскому времени.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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