Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье арендовало 20-летнего бразильского нападающего
Аренда на один год с правом выкупа
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о переходе бразильского нападающего Пайшао, сообщает официальный сайт клуба.
"Волки" арендовали 20-летнего игрока на 1 год с правом выкупа.
Последним клубом, за который играл Пайшао, был "Васко да Гама". Там он провел 17 матчей, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Во время годичной аренды игрок выступал за местную "Америку".
На портале Transfermarkt указано, что он представляет "Полесье-2", которое в сезоне 2024/25 будет выступать во Второй лиге.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Янг Бойз - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн