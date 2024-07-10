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Полесье арендовало 20-летнего бразильского нападающего

Премьер-лига

Аренда на один год с правом выкупа

Полесье арендовало 20-летнего бразильского нападающего

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" объявило о переходе бразильского нападающего Пайшао, сообщает официальный сайт клуба.

"Волки" арендовали 20-летнего игрока на 1 год с правом выкупа.

Последним клубом, за который играл Пайшао, был "Васко да Гама". Там он провел 17 матчей, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. Во время годичной аренды игрок выступал за местную "Америку".

На портале Transfermarkt указано, что он представляет "Полесье-2", которое в сезоне 2024/25 будет выступать во Второй лиге.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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