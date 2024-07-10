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Рух может усилиться хавбеком Кривбасса

Премьер-лига

Сейчас он тренируется со львовским клубом

Рух может усилиться хавбеком Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Рух" может подписать полузащитника "Кривбасса" Владислава Семотюка, сообщает ТаТоТаке.

23-летний Семотюк не поехал на сборы с криворожским клубом. По информации источника, сейчас он тренируется в "Рухе".

Ожидается, что полузащитник перейдет в "Рух" на правах аренды с необязательной опцией выкупа контракта.

Весеннюю часть минувшего сезона Владислав провел в аренде в "Минае". В составе закарпатского клуба хавбек провел 15 матчей, в которых отметился 2 ассистами.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Владислав Семотюк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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