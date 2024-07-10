  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко и Шапаренко присоединились к Динамо на сборе в Австрии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко и Шапаренко присоединились к Динамо на сборе в Австрии

Премьер-лига

Оба футболиста уже приступили к тренировкам

Ярмоленко и Шапаренко присоединились к Динамо на сборе в Австрии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во время учебно-тренировочного сбора, который "Динамо" проводит в Австрии, к команде присоединились сборники Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко, которые выступали в составе национальной сборной Украины на Евро-2024 в Германии.

Они прибыли накануне вечером и уже приступили к тренировкам, сообщает клубная пресс-служба. В частности оба футболиста участвовали в утреннем занятии команды.

Отмечается, что еще один динамовец - колумбийский новичок Брайан Себальйос пока занимается по индивидуальной программе.

Напомним, сегодня, 10 июля "Динамо" проведет контрольный матч против представителя второй немецкой Бундеслиги - "Падерборн".

Читайте такжеОпределился еще один соперник Динамо на летнем сборе
По теме
yellow-arrow
Кучер: Русол и Фридман при мне никогда не упоминали Коломойского
yellow-arrow
Рух может усилиться хавбеком Кривбасса
yellow-arrow
Полесье арендовало 20-летнего бразильского нападающего
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости