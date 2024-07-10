Ярмоленко и Шапаренко присоединились к Динамо на сборе в Австрии

Во время учебно-тренировочного сбора, который "Динамо" проводит в Австрии, к команде присоединились сборники Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко, которые выступали в составе национальной сборной Украины на Евро-2024 в Германии.

Они прибыли накануне вечером и уже приступили к тренировкам, сообщает клубная пресс-служба. В частности оба футболиста участвовали в утреннем занятии команды.

Отмечается, что еще один динамовец - колумбийский новичок Брайан Себальйос пока занимается по индивидуальной программе.

Напомним, сегодня, 10 июля "Динамо" проведет контрольный матч против представителя второй немецкой Бундеслиги - "Падерборн".