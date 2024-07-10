Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко и Шапаренко присоединились к Динамо на сборе в Австрии
Оба футболиста уже приступили к тренировкам
Фото: ФК Динамо Київ
Во время учебно-тренировочного сбора, который "Динамо" проводит в Австрии, к команде присоединились сборники Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко, которые выступали в составе национальной сборной Украины на Евро-2024 в Германии.
Они прибыли накануне вечером и уже приступили к тренировкам, сообщает клубная пресс-служба. В частности оба футболиста участвовали в утреннем занятии команды.
Отмечается, что еще один динамовец - колумбийский новичок Брайан Себальйос пока занимается по индивидуальной программе.
Напомним, сегодня, 10 июля "Динамо" проведет контрольный матч против представителя второй немецкой Бундеслиги - "Падерборн".
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Нидерланды – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 10.07.24
- Испания - в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля
- Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО