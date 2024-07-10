Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Русол и Фридман при мне никогда не упоминали Коломойского
Березу он тоже ни разу в жизни не видел
scdnipro1.com.ua
Бывший тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о своих взаимоотношениях с руководителями днепровского клуба.
- Какие у вас были отношения с руководителями "Днепра-1": Фридманом и Русолом?
- Нормальные рабочие отношения.
- А с Березой? Почему он в интервью называл вас и Красникова "аферистами"?
- Я не знаю Березу, не знаком с ним и ни разу в жизни его не видел. Видно, его жизненное кредо - пиариться за счет кого-то. Береза звонил мне дважды. В первый раз он сказал, что рад меня видеть, а во второй раз, после повторного матча с АЕКом, - он был в каком-то неадекватном состоянии и говорил неприятные вещи. Поэтому я не хочу о нем говорить.
- Русол и Фридман вам больше помогали или мешали?
- Почему они будут мешать? Мы работали на результат, как единый механизм. Мы все были заодно и хотели чего-то достичь.
- Они хорошие управленцы?
- Если у команды был результат, значит, они что-то умеют.
- Но, с другой стороны, "Днепр-1" сейчас на грани закрытия и у клуба большие долги.
- Долги у "Днепра-1" были всегда, а насчет закрытия "Днепра-1", то я не знаю, почему так получилось. Наверное, что-то изменилось.
- Вы хоть раз общались с Игорем Коломойским?
- Нет, а почему я должен был с ним общаться?
- Ну его же называют теневым владельцем "Днепра-1".
- Не знаю. Этот вопрос точно не ко мне.
- А Русол и Фридман говорили о Коломойском вроде: "Босс сказал, надо сделать то и то"?
- Они при мне никогда не упоминали Коломойского. Все решения, касающиеся команды, принимал я, - пояснил Кучер.
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов
- Нидерланды – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 10.07.24
- Испания - в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля
- Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО