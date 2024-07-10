Кучер: Русол и Фридман при мне никогда не упоминали Коломойского

Бывший тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о своих взаимоотношениях с руководителями днепровского клуба.

- Какие у вас были отношения с руководителями "Днепра-1": Фридманом и Русолом?

- Нормальные рабочие отношения.

- А с Березой? Почему он в интервью называл вас и Красникова "аферистами"?

- Я не знаю Березу, не знаком с ним и ни разу в жизни его не видел. Видно, его жизненное кредо - пиариться за счет кого-то. Береза звонил мне дважды. В первый раз он сказал, что рад меня видеть, а во второй раз, после повторного матча с АЕКом, - он был в каком-то неадекватном состоянии и говорил неприятные вещи. Поэтому я не хочу о нем говорить.

- Русол и Фридман вам больше помогали или мешали?

- Почему они будут мешать? Мы работали на результат, как единый механизм. Мы все были заодно и хотели чего-то достичь.

- Они хорошие управленцы?

- Если у команды был результат, значит, они что-то умеют.

- Но, с другой стороны, "Днепр-1" сейчас на грани закрытия и у клуба большие долги.

- Долги у "Днепра-1" были всегда, а насчет закрытия "Днепра-1", то я не знаю, почему так получилось. Наверное, что-то изменилось.

- Вы хоть раз общались с Игорем Коломойским?

- Нет, а почему я должен был с ним общаться?

- Ну его же называют теневым владельцем "Днепра-1".

- Не знаю. Этот вопрос точно не ко мне.

- А Русол и Фридман говорили о Коломойском вроде: "Босс сказал, надо сделать то и то"?

- Они при мне никогда не упоминали Коломойского. Все решения, касающиеся команды, принимал я, - пояснил Кучер.