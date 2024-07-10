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Вместе с Пихаленком. Стартовый состав Динамо на первый летний спарринг
Сегодня киевляне сыграют с Пандеборном
fcdynamo.com
Сегодня, 10 июля, киевское "Динамо" проведет свой первый спарринг на летних сборах в Австрии.
Соперник киевлян сегодня – немецкий "Пандеборн".
Стартовый состав "Динамо": Не щерет, Пашко, Ванат, Кабаев, Малыш, Тымчик, Буяльский, Дубинчак, Пихаленок
Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Шепелев, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Караваев, Супряга, Царенко, Биловар
Напомним, что UA-Футбол проведет
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