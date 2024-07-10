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Вместе с Пихаленком. Стартовый состав Динамо на первый летний спарринг

Премьер-лига
Обновлено

Сегодня киевляне сыграют с Пандеборном

Вместе с Пихаленком. Стартовый состав Динамо на первый летний спарринг

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 июля, киевское "Динамо" проведет свой первый спарринг на летних сборах в Австрии.

Соперник киевлян сегодня – немецкий "Пандеборн".

Стартовый состав "Динамо": Не щерет, Пашко, Ванат, Кабаев, Малыш, Тымчик, Буяльский, Дубинчак, Пихаленок

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Шепелев, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Караваев, Супряга, Царенко, Биловар

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка

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