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Бразильский вингер Стенио прибыл в расположение Карпат
Скоро с игроком будет подписан контракт
фото из свободных источников
Во Львов приехал 21-летний бразильский вингер Стенио, который в скором времени должен подписать контракт с "
В прошлом сезоне воспитанник "Крузейро" на правах аренды помог вернуться в высший дивизион португальскому AVS (18 матчей, 1 гол), а кроме того, имеет опыт в Италии – 29 матчей и 6 мячей в примавере "Торино".
Стенио может сыграть на обоих флангах, а кроме того, имеет опыт игры в амплуа инсайда и даже форварда. У него высокие стартовая и дистанционная скорость, довольно неординарный дриблинг.
Контракт эксгравца молодежной сборной Бразилии с "Крузейро" истекает в конце 2026-го. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч долларов.
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