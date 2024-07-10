Официально: Карпаты объявили о подписании бразильского вингера

" Карпаты " объявили о подписании контракта с 21-летним бразильским вингером Стенио.

Львовский клуб достиг соглашения с бразильским "Крузейро", которому принадлежали права на футболиста.

Условия соглашения не сообщаются.

В прошлом сезоне воспитанник "Крузейро" на правах аренды помог вернуться в высший дивизион португальскому AVS (18 матчей, 1 гол), а кроме того, имеет опыт в Италии – 29 матчей и 6 мячей в примавере "Торино".

Стенио может сыграть на обоих флангах, а кроме того, имеет опыт игры в амплуа инсайда и даже форварда. У него высокие стартовая и дистанционная скорость, довольно неординарный дриблинг.

Контракт эксгравца молодежной сборной Бразилии с "Крузейро" истекает в конце 2026-го. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч долларов