  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец продлил контракты с двумя игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец продлил контракты с двумя игроками

Премьер-лига
Обновлено

Два проспекта остаются в Одессе

Черноморец продлил контракты с двумя игроками

instagram.com/chernomoretsfc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании новых контрактов с двумя 18-летними игроками - голкипером Даниилом Пирожком и полузащитником Артемом Присяжнюком.

Условия новых контрактов не сообщаются, хотя клуб пишет что они "долгосрочные".

Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, Пирожок за первую команду "моряков" еще не играл.

Напомним, что недавно новым главным тренером "Черноморца" был назначен Александр Бабич.

По теме
yellow-arrow
Официально: Карпаты объявили о подписании бразильского вингера
yellow-arrow
Бразильский вингер Стенио прибыл в расположение Карпат
yellow-arrow
Первый спарринг на сборе. Динамо Киев - Падерборн. Текстовая трансляция контрольного матча
Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости