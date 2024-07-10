Черноморец продлил контракты с двумя игроками

" Черноморец " объявил о подписании новых контрактов с двумя 18-летними игроками - голкипером Даниилом Пирожком и полузащитником Артемом Присяжнюком.

Условия новых контрактов не сообщаются, хотя клуб пишет что они "долгосрочные".

Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, Пирожок за первую команду "моряков" еще не играл.