Премьер-лига
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Черноморец продлил контракты с двумя игроками
Два проспекта остаются в Одессе
instagram.com/chernomoretsfc
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Условия новых контрактов не сообщаются, хотя клуб пишет что они "долгосрочные".
Присяжнюк в прошлом сезоне провел 7 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, Пирожок за первую команду "моряков" еще не играл.
Напомним, что недавно новым главным тренером "Черноморца"
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