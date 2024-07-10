Высший антикоррупционный суд заочно арестовал президента Ворсклы Жеваго

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал владельца группы "Финансы и кредит" и президента полтавской "Ворсклы" Константина Жеваго, который является фигурантом по делу экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает Суспільне.

Следствие считает, что в 2023 году Жеваго через посредника передал деньги тогдашнему главе Верховного суда Князеву и другим судьям, чтобы они приняли выгодное ему решение по делу о 40% акций Полтавского ГОКа.

Поскольку Жеваго находится за границей, после задержания и доставки его к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В Украине в отношении Константина Жеваго расследуется дело о незаконном выводе 113 млн долларов из подконтрольного ему банка "Финансы и Кредит". На сегодня на его имущество наложен арест. Ему объявили подозрение в сентябре 2019 года, но он не пришел на допрос и выехал за границу. В декабре 2022-го его задержали на горнолыжном курорте Куршевель. Украинская сторона требовала экстрадиции, но местный суд отказал.