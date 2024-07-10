Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Высший антикоррупционный суд заочно арестовал президента Ворсклы Жеваго
За взятку экспредседателю Верховного суда Князеву
Фото: із відкритих джерел
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал владельца группы "Финансы и кредит" и президента полтавской "Ворсклы" Константина Жеваго, который является фигурантом по делу экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева.
Об этом сообщает Суспільне.
Следствие считает, что в 2023 году Жеваго через посредника передал деньги тогдашнему главе Верховного суда Князеву и другим судьям, чтобы они приняли выгодное ему решение по делу о 40% акций Полтавского ГОКа.
Поскольку Жеваго находится за границей, после задержания и доставки его к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
В Украине в отношении Константина Жеваго расследуется дело о незаконном выводе 113 млн долларов из подконтрольного ему банка "Финансы и Кредит". На сегодня на его имущество наложен арест. Ему объявили подозрение в сентябре 2019 года, но он не пришел на допрос и выехал за границу. В декабре 2022-го его задержали на горнолыжном курорте Куршевель. Украинская сторона требовала экстрадиции, но местный суд отказал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Нидерланды – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 10.07.24
- Бабич отказался от предложения возглавить Черноморец. Клуб провел предварительные переговоры с другим кандидатом
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО