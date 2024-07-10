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В Черноморце остаются солидные долги по зарплате
Игроки недополучили зарплату за пару месяцев плюс премиальные
Фото: ФК Чорноморець
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Те футболисты, которые пополнили "Черноморец" в первые месяцы этого года, не получили заработанное за май и июнь.
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По неофициальной информации, тема долгов одесского клуба в меньшей степени затронула легионеров.
Напомним, что в летнее межсезонье команду покинул главный тренер Роман Григорчук, который перебрался в Азербайджан.
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