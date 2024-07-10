В Черноморце остаются солидные долги по зарплате

В " Черноморце " сохраняются проблемы с выплатой долгов игрокам. По данным Sport.ua, игроки, которые играли за команду в прошлом сезоне, до сих пор не получили зарплаты за июнь 2023 года, май и июнь 2024 года и часть премиальных за осеннюю часть чемпионата.

Те футболисты, которые пополнили "Черноморец" в первые месяцы этого года, не получили заработанное за май и июнь.

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По неофициальной информации, тема долгов одесского клуба в меньшей степени затронула легионеров.