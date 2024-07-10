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Новичок Динамо Себальос получил травму на сборах
К счастью, повреждение несерьезное
fcdynamo.com
Новичок "
Как сообщает пресс-служба киевлян, колумбийский защитник ранее получил небольшое повреждение прямой мышцы бедра.
Впрочем, футболист уже начал беговые тренировки и до конца недели планирует вернуться к работе с мячом.
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Напомним, что "Динамо" арендовала 23-летнего игрока у бразильской "Форталезы" до конца 2024 года с правом выкупа.
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Источник:телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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