Новичок Динамо Себальос получил травму на сборах

Новичок " Динамо " Брайан Себальос получил травму на летних сборах команды в Австрии.

Как сообщает пресс-служба киевлян, колумбийский защитник ранее получил небольшое повреждение прямой мышцы бедра.

Впрочем, футболист уже начал беговые тренировки и до конца недели планирует вернуться к работе с мячом.

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Напомним, что "Динамо" арендовала 23-летнего игрока у бразильской "Форталезы" до конца 2024 года с правом выкупа.