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Директор Александрии: Ситуация с Днепром-1? Нужно спрашивать у УПЛ. Должны на этой неделе решить, кто будет
Клубы ждут обновлений от УПЛ и Днепра-1
ФК Александрия
Директор "
– Как клуб относится к сегодняшней ситуации "Днепра-1" и неопределенности перед стартом сезона УПЛ?
– Ждем от "Днепра-1" информации, а потом уже на общем собрании УПЛ будем решать этот вопрос.
– Однако "Днепр-1" затягивает этот процесс до последнего. Не влияет ли это непосредственно на ваш клуб, на планирование?
– Думаю, это уместнее спрашивать у УПЛ. Им нужно сейчас максимально поработать, должны на этой неделе решить судьбу – кто будет, "Днепр-1" или кто-то другой. Ждем от УПЛ и "Днепра-1" обновлений.
- Собственно, по подготовке команды сейчас отсутствует главный тренер Руслан Ротань и несколько ассистентов. Как это влияет на процесс, как клуб к этому готов?
– Тренировочный процесс продолжается, все в порядке. Все работают, Руслан Петрович тоже на связи, реагирует, участвует.
– То есть никаких трудностей?
– Да, мы работаем в штатном режиме, все хорошо.
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