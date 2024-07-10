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Директор Александрии: Ситуация с Днепром-1? Нужно спрашивать у УПЛ. Должны на этой неделе решить, кто будет

Премьер-лига
Обновлено

Клубы ждут обновлений от УПЛ и Днепра-1

Директор Александрии: Ситуация с Днепром-1? Нужно спрашивать у УПЛ. Должны на этой неделе решить, кто будет

ФК Александрия

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказался о ситуации вокруг "Днепра-1", который, как известно, из-за финансовых проблем близок к тому, чтобы прекратить существование.

– Как клуб относится к сегодняшней ситуации "Днепра-1" и неопределенности перед стартом сезона УПЛ?

– Ждем от "Днепра-1" информации, а потом уже на общем собрании УПЛ будем решать этот вопрос.

– Однако "Днепр-1" затягивает этот процесс до последнего. Не влияет ли это непосредственно на ваш клуб, на планирование?

– Думаю, это уместнее спрашивать у УПЛ. Им нужно сейчас максимально поработать, должны на этой неделе решить судьбу – кто будет, "Днепр-1" или кто-то другой. Ждем от УПЛ и "Днепра-1" обновлений.

- Собственно, по подготовке команды сейчас отсутствует главный тренер Руслан Ротань и несколько ассистентов. Как это влияет на процесс, как клуб к этому готов?

– Тренировочный процесс продолжается, все в порядке. Все работают, Руслан Петрович тоже на связи, реагирует, участвует.

– То есть никаких трудностей?

– Да, мы работаем в штатном режиме, все хорошо.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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