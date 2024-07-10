  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

У УПЛ и Днепра-1 есть 10 дней, чтобы разрулить ситуацию

УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 10 июля в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета УАФ.

Главное решение Исполкома – полная поддержка главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и его тренерского штаба.

Кроме того, исполком рассматривал и другие вопросы, в частности - регламенты на следующий сезон для УПЛ и ПФЛ.

По информации Sport.ua, до следующего заседания Исполкома, которое должно состояться ориентировочно через десять дней, руководство УПЛ должно предоставить свои предложения по участникам соревнований.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, появился еще один дедлайн в существовании "Днепра-1", который никак не решит, продолжит ли он выступления – из-за финансовых проблем клуб находится под угрозой исчезновения.

По теме
yellow-arrow
Карпаты разошлись миром в спарринге с Агробизнесом
yellow-arrow
ЛНЗ оформил трансфер своего третьего летнего новичка
yellow-arrow
Директор Александрии: Ситуация с Днепром-1? Нужно спрашивать у УПЛ. Должны на этой неделе решить, кто будет
Украинская Премьер-лига СК Днепр-1 УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости