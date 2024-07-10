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УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ
У УПЛ и Днепра-1 есть 10 дней, чтобы разрулить ситуацию
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 10 июля в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета УАФ.
Главное решение Исполкома –
Кроме того, исполком рассматривал и другие вопросы, в частности - регламенты на следующий сезон для УПЛ и ПФЛ.
По информации Sport.ua, до следующего заседания Исполкома, которое должно состояться ориентировочно через десять дней, руководство УПЛ должно предоставить свои предложения по участникам соревнований.
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Таким образом, появился еще один дедлайн в существовании "Днепра-1", который никак не решит, продолжит ли он выступления – из-за финансовых проблем клуб находится под угрозой исчезновения.
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