УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ

Сегодня, 10 июля в Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета УАФ.

Главное решение Исполкома – полная поддержка главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и его тренерского штаба.

Кроме того, исполком рассматривал и другие вопросы, в частности - регламенты на следующий сезон для УПЛ и ПФЛ.

По информации Sport.ua, до следующего заседания Исполкома, которое должно состояться ориентировочно через десять дней, руководство УПЛ должно предоставить свои предложения по участникам соревнований.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, появился еще один дедлайн в существовании "Днепра-1", который никак не решит, продолжит ли он выступления – из-за финансовых проблем клуб находится под угрозой исчезновения.