Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты разошлись миром в спарринге с Агробизнесом
Было жарко, но по голу команды забили
fckarpaty.org.ua
В среду, 10-го июля, львовские "
Матч начался в 17:00, и одним из главных факторов игры стала сильная жара, которая сейчас стоит на территории Украины, и во Львове в том числе.
Игра получилась не очень динамичной, моментов было немного, однако команды смогли обменяться голами в первом тайме.
"Карпаты" владели инициативой и открыли счет на 24-й минуте. Бабогло, Кузык и Шах разыграли комбинацию, которую последний и завершил.
Впрочем, подопечные Александра Чижевского довольно быстро отыгрались – на 30-й минуте после флангового прострела Волков не оставил шансов Ильющенкову.
Второй тайм также прошел при некотором преимуществе "Карпат", но больше голов команды не забивали – 1:1.
"Карпаты": Ильющенков (Кожухарь, 45), Мирошниченко (Сакив, 69), Бабогло, Адамюк, Сухарь (Полегенько, 60), Шах (Рябов, 64), Альварес, Кузык, Пидлепенец (Стенио, 69), Костенко (Тлумак, 72), Игорь Невес (Сидун, 72).
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Нидерланды – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 10.07.24
- Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО