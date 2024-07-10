Карпаты разошлись миром в спарринге с Агробизнесом

В среду, 10-го июля, львовские " Карпаты " на своей базе провели контрольный поединок против "Агробизнеса".

Матч начался в 17:00, и одним из главных факторов игры стала сильная жара, которая сейчас стоит на территории Украины, и во Львове в том числе.

Игра получилась не очень динамичной, моментов было немного, однако команды смогли обменяться голами в первом тайме.

"Карпаты" владели инициативой и открыли счет на 24-й минуте. Бабогло, Кузык и Шах разыграли комбинацию, которую последний и завершил.

Впрочем, подопечные Александра Чижевского довольно быстро отыгрались – на 30-й минуте после флангового прострела Волков не оставил шансов Ильющенкову.

Второй тайм также прошел при некотором преимуществе "Карпат", но больше голов команды не забивали – 1:1.

"Карпаты" (Львов) - "Агробизнес" (Волочиск) - 1:1

Голы: Шах, 24 - Волков, 30.

"Карпаты": Ильющенков (Кожухарь, 45), Мирошниченко (Сакив, 69), Бабогло, Адамюк, Сухарь (Полегенько, 60), Шах (Рябов, 64), Альварес, Кузык, Пидлепенец (Стенио, 69), Костенко (Тлумак, 72), Игорь Невес (Сидун, 72).