Филиппов: Не думал, что дойдет до распада Днепра-1 и пяти месяцев задолженности

На днях "Александрия" объявила о подписании Александра Филиппова. Бывший нападающий "Днепра-1" пополнил состав "горожан" на правах свободного агента. Контракт 31-летнего форварда с новым клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Журналист UA-Football Владислав Личик связался с украинским нападающим и пообщался с ним на счет его новой и бывшей команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Поздравляем с переходом в новый клуб! Первый вопрос: почему именно выбрали "Александрию"?

- Потому что я видел их матчи и понимаю, как действует эта команда. Я знал, что здесь хороший коллектив и прогрессирующий тренерский штаб, который ставит очень интересную игру и мне было приятно стать частью этой команды.

- Не воспринимаете этот переход как определенное, возможно, понижение в классе? Поскольку "Александрия" финишировала восьмой в прошлой кампании УПЛ.

- Я считаю, что будет неправильно интерпретировать этот вопрос в контексте позиций команд. Сегодня такая ситуация, завтра - уже другая. Поэтому это ни в коем случае не шаг назад, а с точностью наоборот - путь вперед. Это интересная молодая команда. При этом с опытными игроками в составе - определенный такой микс. К тому же хороший тренерский штаб, который все понимает: куда хочет прогрессировать в командном и индивидуальном планах. Тренерский состав старается дать нам максимально полезную информацию. И сам клуб тоже всегда ставит перед собой высокие цели. Поэтому, это шаг только вперед.

- Был ли у вас уже личный разговор с главным тренером в лице Руслана Ротаня на счет вашей роли в команде?

- Да, была короткая встреча, поскольку Руслан Петрович через несколько дней отправился в расположение олимпийской сборной. Во время этого разговора он описал основные принципы на счет действий на футбольном поле в контексте моей позиции.

Я думаю, что уже после того, как Руслан Петрович вернется непосредственно в клуб, то у нас уже будет более подробная информационная беседа, во время которой мы все уже более подробно обсудим.

- В прошлой кампании чемпионата Украины вы записали в свой актив 9+3 по системе "гол+пас". Учитывая достойную статистику, кроме "Александрии", были другие варианты продолжения карьеры?

- Да, были. Но уже нет никакого смысла об этом рассказывать. Были варианты в Украине. И не то, чтобы какие-то конкретные, но все равно заинтересованность была и со стороны нескольких зарубежных клубов. Но я выбрал именно "Александрию", и об этом не жалею.

- В частности, была информация, что "Карпаты" интересовались вашей кандидатурой. Насколько это соответствует действительности?

- Я не знаю. Ничего относительно "Карпат" не могу сказать, потому что никто из руководства львовского клуба ко мне не обращался.

- Если вернуться к уже бывшему вашему клубу, осталась ли задолженность у "Днепра-1" перед вами?

- Конечно. Какая ситуация была, такая и есть. Поэтому, все игроки и все члены тренерского штаба, перед кем есть задолженность, надеются на то, что все заработанные деньги начнут поступать. Подчеркиваю, что заработанные нами деньги, нам все же вернут. Не верится, конечно, что вернут всю сумму, но хотя бы ее часть.

- Можете назвать, за какой период есть задолженность?

- 5 месяцев.

- А какие-то претензии или негатив к днепровскому клубу у вас есть?

- Нет, ни в коем случае. Кроме этого аспекта никаких больше вопросов нет. Только приятные впечатления от коллектива, города, стадиона и от работников клуба. Я с теплотой буду вспоминать этот год и могу поблагодарить СК "Днепр-1" за этот период.

- Не жалеете, что после бельгийского "Сент-Трюйдена" перешли именно в "Днепр-1"? Учитывая, как все сложилось в итоге.

- Как уже сложилось. Конечно, я еще до этого понимал, что может быть такая ситуация. В частности, что в клубе всегда есть задержки в плане выплат. Но не думал, что дойдет до распада клуба. Ну, почти до распада. И что у нас возникнут 5 месяцев задолженности. Я понимал, что будут определенные задержки в 2-3 месяца, но думал, что клуб будет как-то рассчитываться. Но тут сразу 5...

- То есть, подытоживая, основная и единственная причина ухода из команды заключается только в финансовом вопросе?

- Да, конечно.

- Спасибо, желаем успехов в новом сезоне!