Премьер-лига
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ЛНЗ оформил трансфер своего третьего летнего новичка
Клуб усиливается
Фото: ЛНЗ
Экс-игрок клуба "Работнички" и футболист сборной Македонии U21 Матей Ангелов на правах аренды будет защищать цвета ЛНЗ.
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Футболист родился 11 июля 2004 года в городе Штип (Македония).
Рабочая нога у полузащитника правая. Рост - 180 см, вес - 73 кг. Предыдущий клуб Матея - "Работнички" (Македония).
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