  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ оформил трансфер своего третьего летнего новичка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ оформил трансфер своего третьего летнего новичка

Премьер-лига

Клуб усиливается

ЛНЗ оформил трансфер своего третьего летнего новичка

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Экс-игрок клуба "Работнички" и футболист сборной Македонии U21 Матей Ангелов на правах аренды будет защищать цвета ЛНЗ.

Читайте такжеЛНЗ в концовке товарищеского матча дожал Оболонь

Футболист родился 11 июля 2004 года в городе Штип (Македония).

Рабочая нога у полузащитника правая. Рост - 180 см, вес - 73 кг. Предыдущий клуб Матея - "Работнички" (Македония).

По теме
yellow-arrow
УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ
yellow-arrow
Карпаты разошлись миром в спарринге с Агробизнесом
yellow-arrow
Директор Александрии: Ситуация с Днепром-1? Нужно спрашивать у УПЛ. Должны на этой неделе решить, кто будет
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости