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Александрия усилила состав Артемом Шабановым

Премьер-лига

Воспитанник киевского "Динамо"

Александрия усилила состав Артемом Шабановым

Олександрія

Новина українською

ФК "Александрия" подписал контракт с защитником Артемом Шабановым. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Артем является воспитанником киевской академии "Динамо". Выступал за киевский "Арсенал", луцкую "Волынь", "Сталь" (Каменское), донецкий "Олимпик", киевское "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Фехервар", житомирское "Полесье".

Был игроком молодежных сборных: U-18 и U-19. Также выступал в составе национальной сборной Украины.

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ФК Александрия Артем Шабанов
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Источник:
fco.com.ua
Опубликовал: Влад Петрушевский
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