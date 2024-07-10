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Кендзера покинул Динамо. Стороны разорвали контракт
Поляк официально покинул киевский клуб
Фото: ФК Динамо Киев
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После расторжения соглашения по обоюдному согласию игрок получил статус свободного агента.
Кендзера выступал за киевлян с лета 2017 года. За это время он провел в составе "Динамо" 125 матчей в УПЛ (5 голов), 14 матчей в Кубке и Суперкубке Украины, 59 матчей в еврокубках (2 гола).
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После начала полномасштабного вторжения польский футболист покинул Украину и играл в польском "Лехе" и греческом ПАОКе.
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Источник:телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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