  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера покинул Динамо. Стороны разорвали контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера покинул Динамо. Стороны разорвали контракт

Премьер-лига
Обновлено

Поляк официально покинул киевский клуб

Кендзера покинул Динамо. Стороны разорвали контракт

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" и защитник Томаш Кендзера договорились о расторжении контракта.

После расторжения соглашения по обоюдному согласию игрок получил статус свободного агента.

Кендзера выступал за киевлян с лета 2017 года. За это время он провел в составе "Динамо" 125 матчей в УПЛ (5 голов), 14 матчей в Кубке и Суперкубке Украины, 59 матчей в еврокубках (2 гола).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После начала полномасштабного вторжения польский футболист покинул Украину и играл в польском "Лехе" и греческом ПАОКе.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс в спарринге разошелся боевым миром с чемпионом Швейцарии
yellow-arrow
Начали невзрачно. Динамо - Падеборн 0:0. Видеообзор поединка
yellow-arrow
УАФ дала УПЛ 10 дней для решения вопроса с Днепром-1, - СМИ
Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости