Кендзера покинул Динамо. Стороны разорвали контракт

" Динамо " и защитник Томаш Кендзера договорились о расторжении контракта.

После расторжения соглашения по обоюдному согласию игрок получил статус свободного агента.

Кендзера выступал за киевлян с лета 2017 года. За это время он провел в составе "Динамо" 125 матчей в УПЛ (5 голов), 14 матчей в Кубке и Суперкубке Украины, 59 матчей в еврокубках (2 гола).

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